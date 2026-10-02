Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00)
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition [90MP02W0-BMUA00] с черным корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-36000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель. Для подключения геймерской компьютерной мыши ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition [90MP02W0-BMUA00] к ПК или ноутбуку можно использовать Bluetooth или радиоканал, так и отсоединяемый кабель. При выборе беспроводного подключения устройство получает питание от аккумулятора, который не нуждается в подзарядке на протяжении как минимум 90 ч работы.
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Теги товара: Asus rog
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: Asus rog
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