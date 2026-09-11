Top.Mail.Ru
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 1
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 2
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 3
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 4
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 5
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 6
Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 5
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 6
  • Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
290

Описание товара Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R)

Мышь Acer — это идеальное решение для геймеров, ценящих надежность и производительность. Элегантный красный корпус с эргономичным хватом для правой руки обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий. Изготовленная в Китае, эта мышь отличается высоким качеством сборки и долговечностью. Сердце устройства — оптический сенсор с разрешением 4200 dpi, который гарантирует точность и плавность движений, необходимых для любых игровых задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь с компьютером, исключая задержки и перебои в работе. Acer создала идеальное игровое решение, которое удовлетворит как профессионалов, так и любителей. Будьте всегда на шаг впереди с этой яркой и функциональной игровой мышью!

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это идеальное решение для геймеров, ценящих надежность и производительность. Элегантный красный корпус с эргономичным хватом для правой руки обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий. Изготовленная в Китае, эта мышь отличается высоким качеством сборки и долговечностью. Сердце устройства — оптический сенсор с разрешением 4200 dpi, который гарантирует точность и плавность движений, необходимых для любых игровых задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь с компьютером, исключая задержки и перебои в работе. Acer создала идеальное игровое решение, которое удовлетворит как профессионалов, так и любителей. Будьте всегда на шаг впереди с этой яркой и функциональной игровой мышью!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...