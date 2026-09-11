Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro NMW120 черный/красный (GP.MCE11.01R)
Мышь Acer — это идеальное решение для геймеров, ценящих надежность и производительность. Элегантный красный корпус с эргономичным хватом для правой руки обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий. Изготовленная в Китае, эта мышь отличается высоким качеством сборки и долговечностью. Сердце устройства — оптический сенсор с разрешением 4200 dpi, который гарантирует точность и плавность движений, необходимых для любых игровых задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь с компьютером, исключая задержки и перебои в работе. Acer создала идеальное игровое решение, которое удовлетворит как профессионалов, так и любителей. Будьте всегда на шаг впереди с этой яркой и функциональной игровой мышью!
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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