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Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный

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Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 4
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Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 8
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Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 10
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 11
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 12
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 13
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727565
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
255

Описание товара Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный

Мышь A4TECH обладает высокой чувствительностью и скоростью отклика благодаря оптическому сенсору с разрешением 12000 dpi, что делает её незаменимой для геймеров, требующих точности и быстроты действий. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват, как для правой, так и для левой руки, что позволяет использовать её продолжительное время без дискомфорта.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH обладает высокой чувствительностью и скоростью отклика благодаря оптическому сенсору с разрешением 12000 dpi, что делает её незаменимой для геймеров, требующих точности и быстроты действий. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват, как для правой, так и для левой руки, что позволяет использовать её продолжительное время без дискомфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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