Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727565
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
255
Описание товара Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный
Мышь A4TECH обладает высокой чувствительностью и скоростью отклика благодаря оптическому сенсору с разрешением 12000 dpi, что делает её незаменимой для геймеров, требующих точности и быстроты действий. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват, как для правой, так и для левой руки, что позволяет использовать её продолжительное время без дискомфорта.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитМышь A4Tech X-710MK Black USB
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody P91s черный
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКомпьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитМышь Razer DeathAdder Essential черный (RZ01-03850100-R3C1)
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody J90s черный
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody X5 Max черный
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНабор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 ...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитМышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь A4TECH обладает высокой чувствительностью и скоростью отклика благодаря оптическому сенсору с разрешением 12000 dpi, что делает её незаменимой для геймеров, требующих точности и быстроты действий. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват, как для правой, так и для левой руки, что позволяет использовать её продолжительное время без дискомфорта.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody V8M Max черный