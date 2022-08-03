Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB
Мышь A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для геймеров и общего использования с ПК. Этот черный, стильный аксессуар отличается высокой точностью благодаря оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает плавное и стабильное перемещение курсора даже в самых динамичных играх. Проводное подключение с длиной кабеля 1.8 метров позволяет вам не беспокоиться о задержках и обеспечивает высокую скорость отклика, что особенно важно для профессиональных геймеров. Интерфейс USB Type-A обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. С весом в 144 грамма, эта мышь обладает оптимальным балансом для комфортной эксплуатации, позволяя вам уверенно управлять игровым процессом или работой. Продукт от известного бренда A4Tech гарантирует долговечность и удовлетворение от использования, делая ваш опыт работы за компьютером максимально эффективным.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отрабатывает на все бабки и даже больше. Нет лагов и прочего. Кнопки не скрипят. Скользит по коврику как коньки по льду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сборка, приятная и качественная мышка за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мышка да еще со скидкой! купил зв 800 р
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отрабатывает на все бабки и даже больше. Нет лагов и прочего. Кнопки не скрипят. Скользит по коврику как коньки по льду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сборка, приятная и качественная мышка за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мышка да еще со скидкой! купил зв 800 р