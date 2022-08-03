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Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB

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Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 1
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 2
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 3
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 4
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 5
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 6
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 7
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 8
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 9
Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155678
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68x44x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
233

Описание товара Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB

Мышь A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для геймеров и общего использования с ПК. Этот черный, стильный аксессуар отличается высокой точностью благодаря оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает плавное и стабильное перемещение курсора даже в самых динамичных играх. Проводное подключение с длиной кабеля 1.8 метров позволяет вам не беспокоиться о задержках и обеспечивает высокую скорость отклика, что особенно важно для профессиональных геймеров. Интерфейс USB Type-A обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. С весом в 144 грамма, эта мышь обладает оптимальным балансом для комфортной эксплуатации, позволяя вам уверенно управлять игровым процессом или работой. Продукт от известного бренда A4Tech гарантирует долговечность и удовлетворение от использования, делая ваш опыт работы за компьютером максимально эффективным.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody A90 Blazing Black USB

Источник: Яндекс Маркет
03.08.2022
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отрабатывает на все бабки и даже больше. Нет лагов и прочего. Кнопки не скрипят. Скользит по коврику как коньки по льду.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2022
Константин Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сборка, приятная и качественная мышка за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2019
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мышка да еще со скидкой! купил зв 800 р



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
68x44x126
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для геймеров и общего использования с ПК. Этот черный, стильный аксессуар отличается высокой точностью благодаря оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает плавное и стабильное перемещение курсора даже в самых динамичных играх. Проводное подключение с длиной кабеля 1.8 метров позволяет вам не беспокоиться о задержках и обеспечивает высокую скорость отклика, что особенно важно для профессиональных геймеров. Интерфейс USB Type-A обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. С весом в 144 грамма, эта мышь обладает оптимальным балансом для комфортной эксплуатации, позволяя вам уверенно управлять игровым процессом или работой. Продукт от известного бренда A4Tech гарантирует долговечность и удовлетворение от использования, делая ваш опыт работы за компьютером максимально эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2022
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отрабатывает на все бабки и даже больше. Нет лагов и прочего. Кнопки не скрипят. Скользит по коврику как коньки по льду.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2022
Константин Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сборка, приятная и качественная мышка за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2019
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мышка да еще со скидкой! купил зв 800 р


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