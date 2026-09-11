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Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный

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Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 7
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Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 12
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 13
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 14
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 15
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 16
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 17
Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 18
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 12
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  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 23
  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 24
  • Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512162
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х44х127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный

Мышь проводная A4Tech Bloody W90 Max — функциональное решение с широкими возможностями для тех, кто увлекается компьютерными играми. Основой данной модели является профессиональный сенсор MAX BC3332-A с максимальным разрешением 10000 dpi, что вместе с высокой частотой опроса и возможным дополнительным ускорением 35g позволяет достичь удивительной точности и отдачи при управлении, что особенно важно в динамичных играх — например, в шутерах или файтингах. Для взаимодействия предусмотрено в общей сложности 10 кнопок с ресурсом до 50 млн нажатий, среди которых есть не только стандартные, но и программируемые кнопки для быстрых команд, а также переключатель чувствительности сенсора. Мышь проводная A4Tech Bloody W90 Max — решение в строгом дизайне, отличительной особенностью которого является RGB-подсветка логотипа. Модель обладает эргономичной формой корпуса и предназначена для правой руки. Благодаря качественному матовому пластику в качестве основного материала мышь также отличается высокой устойчивостью к износу и различным механическим повреждениям. Для подключения к устройствам используется прочный кабель в оплетке длиной 1.8 м.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
68х44х127
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W90 Max — функциональное решение с широкими возможностями для тех, кто увлекается компьютерными играми. Основой данной модели является профессиональный сенсор MAX BC3332-A с максимальным разрешением 10000 dpi, что вместе с высокой частотой опроса и возможным дополнительным ускорением 35g позволяет достичь удивительной точности и отдачи при управлении, что особенно важно в динамичных играх — например, в шутерах или файтингах. Для взаимодействия предусмотрено в общей сложности 10 кнопок с ресурсом до 50 млн нажатий, среди которых есть не только стандартные, но и программируемые кнопки для быстрых команд, а также переключатель чувствительности сенсора. Мышь проводная A4Tech Bloody W90 Max — решение в строгом дизайне, отличительной особенностью которого является RGB-подсветка логотипа. Модель обладает эргономичной формой корпуса и предназначена для правой руки. Благодаря качественному матовому пластику в качестве основного материала мышь также отличается высокой устойчивостью к износу и различным механическим повреждениям. Для подключения к устройствам используется прочный кабель в оплетке длиной 1.8 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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