Мышь A4Tech Bloody W90 Max черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540526
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
10
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х44х127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
350
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W90 Max черный
Благодаря профессиональному сенсору с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции: в играх FPS и тп. Переключайтесь между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц), и выберите то, которое лучше всего подходит для ваших игровых сессий. Персонализируйте высоту отрыва (LOD) в соответствии с вашими игровыми привычками. Настройте LOD, чтобы наилучшим образом обеспечить точность и управляемость.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
10
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х44х127
Страна производитель
Китай
Благодаря профессиональному сенсору с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции: в играх FPS и тп. Переключайтесь между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц), и выберите то, которое лучше всего подходит для ваших игровых сессий. Персонализируйте высоту отрыва (LOD) в соответствии с вашими игровыми привычками. Настройте LOD, чтобы наилучшим образом обеспечить точность и управляемость.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Мышь A4Tech Bloody W90 Max черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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