Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124)
**Беспроводная мышь Jlab Go Mouse** — это удобство и свобода движений для вашей рабочей станции. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Вид сенсора: оптический. * Основной цвет: чёрный. * Интерфейс подключения: USB-A. * Подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Mouse обеспечит вам комфорт и точность при работе на компьютере. Благодаря беспроводному подключению вы избавитесь от лишних проводов на рабочем столе. Компактный дизайн и симметричная форма делают эту мышь идеальной для любого хвата. Она подойдёт как для правшей, так и для левшей. Выбирайте беспроводную мышь Jlab Go Mouse для эффективной и комфортной работы!
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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