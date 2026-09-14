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Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124)

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Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 1
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 2
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 3
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 4
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 5
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 6
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 7
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 8
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 9
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 10
Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 1
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 2
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 3
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 4
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 5
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 6
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 7
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 8
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 9
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 10
  • Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729440
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Характеристики

Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
117

Описание товара Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124)

**Беспроводная мышь Jlab Go Mouse** — это удобство и свобода движений для вашей рабочей станции. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Вид сенсора: оптический. * Основной цвет: чёрный. * Интерфейс подключения: USB-A. * Подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Mouse обеспечит вам комфорт и точность при работе на компьютере. Благодаря беспроводному подключению вы избавитесь от лишних проводов на рабочем столе. Компактный дизайн и симметричная форма делают эту мышь идеальной для любого хвата. Она подойдёт как для правшей, так и для левшей. Выбирайте беспроводную мышь Jlab Go Mouse для эффективной и комфортной работы!



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Jlab Go (IEUMGOMOUSERBLK124)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
**Беспроводная мышь Jlab Go Mouse** — это удобство и свобода движений для вашей рабочей станции. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Вид сенсора: оптический. * Основной цвет: чёрный. * Интерфейс подключения: USB-A. * Подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Mouse обеспечит вам комфорт и точность при работе на компьютере. Благодаря беспроводному подключению вы избавитесь от лишних проводов на рабочем столе. Компактный дизайн и симметричная форма делают эту мышь идеальной для любого хвата. Она подойдёт как для правшей, так и для левшей. Выбирайте беспроводную мышь Jlab Go Mouse для эффективной и комфортной работы!


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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