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Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988)

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Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 1
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 2
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 3
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 4
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 5
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 6
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 7
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 8
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 9
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 10
Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 1
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 2
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 3
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 4
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 5
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 6
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 7
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 8
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 9
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 10
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727622
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988)

Мышь LOGITECH — это универсальное периферийное устройство, разработанное для комфортного использования как правой, так и левой рукой. Она выполнена в элегантном сером цвете и идеально подходит для широкого спектра задач, будь то работа в офисе, учеба или развлечения дома. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы сможете забыть о проводах и насладиться свободой передвижения в радиусе до 10 метров. Эта мышь оснащена бесшумными кнопками, что делает ее идеальным выбором для тихой и продуктивной работы без лишнего шума. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором на любом типе поверхности. Питание осуществляется всего лишь одной батареей типа AA, что делает устройство экономичным и простым в использовании. С весом всего 76 г, мышь LOGITECH легка в переноске и обеспечивает комфортную работу на протяжении всего дня. Это стильное и функциональное решение от бренда Logitech станет незаменимым помощником для тех, кто ценит удобство и эффективность в работе.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH — это универсальное периферийное устройство, разработанное для комфортного использования как правой, так и левой рукой. Она выполнена в элегантном сером цвете и идеально подходит для широкого спектра задач, будь то работа в офисе, учеба или развлечения дома. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы сможете забыть о проводах и насладиться свободой передвижения в радиусе до 10 метров. Эта мышь оснащена бесшумными кнопками, что делает ее идеальным выбором для тихой и продуктивной работы без лишнего шума. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором на любом типе поверхности. Питание осуществляется всего лишь одной батареей типа AA, что делает устройство экономичным и простым в использовании. С весом всего 76 г, мышь LOGITECH легка в переноске и обеспечивает комфортную работу на протяжении всего дня. Это стильное и функциональное решение от бренда Logitech станет незаменимым помощником для тех, кто ценит удобство и эффективность в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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