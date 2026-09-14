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Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный

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Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный - фото 1
Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4800
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727415
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4800
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х6
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный

Мышь Acer – это универсальное устройство ввода, обеспечивающее комфорт и точность в работе. Выполненная в стильном черном цвете и предназначенная для использования правой рукой, эта мышь станет идеальным выбором как для профессиональной, так и для личной эксплуатации. Подключение осуществляется через Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать мышь без проводов на расстоянии до 10 метров. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 4800 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, что особенно важно для работы в графических редакторах или в играх. Обладая встроенным аккумулятором, мышь Acer предложит вам долгое время работы без необходимости частой подзарядки. С весом всего 87 грамм, она легкая и удобная для длительного использования. Хотя кнопки мыши не бесшумные, эргономичный дизайн и отсутствие лишнего шума делают мышь Acer прекрасным выбором для ежедневных задач. Этот аксессуар от известного бренда Acer сочетает в себе надежность и современные технологии, что делает его незаменимым инструментом для широкого спектра задач.



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4800
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это универсальное устройство ввода, обеспечивающее комфорт и точность в работе. Выполненная в стильном черном цвете и предназначенная для использования правой рукой, эта мышь станет идеальным выбором как для профессиональной, так и для личной эксплуатации. Подключение осуществляется через Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать мышь без проводов на расстоянии до 10 метров. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 4800 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, что особенно важно для работы в графических редакторах или в играх. Обладая встроенным аккумулятором, мышь Acer предложит вам долгое время работы без необходимости частой подзарядки. С весом всего 87 грамм, она легкая и удобная для длительного использования. Хотя кнопки мыши не бесшумные, эргономичный дизайн и отсутствие лишнего шума делают мышь Acer прекрасным выбором для ежедневных задач. Этот аксессуар от известного бренда Acer сочетает в себе надежность и современные технологии, что делает его незаменимым инструментом для широкого спектра задач.


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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