Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR406 (ZL.MCEEE.02W) черный
Мышь Acer – это универсальное устройство ввода, обеспечивающее комфорт и точность в работе. Выполненная в стильном черном цвете и предназначенная для использования правой рукой, эта мышь станет идеальным выбором как для профессиональной, так и для личной эксплуатации. Подключение осуществляется через Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать мышь без проводов на расстоянии до 10 метров. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 4800 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, что особенно важно для работы в графических редакторах или в играх. Обладая встроенным аккумулятором, мышь Acer предложит вам долгое время работы без необходимости частой подзарядки. С весом всего 87 грамм, она легкая и удобная для длительного использования. Хотя кнопки мыши не бесшумные, эргономичный дизайн и отсутствие лишнего шума делают мышь Acer прекрасным выбором для ежедневных задач. Этот аксессуар от известного бренда Acer сочетает в себе надежность и современные технологии, что делает его незаменимым инструментом для широкого спектра задач.
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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