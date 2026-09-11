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Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный

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Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540583
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
74х43х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный

Благодаря профессиональному сенсору с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции: в играх FPS и тп. Переключайтесь между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц), и выберите то, которое лучше всего подходит для ваших игровых сессий. Персонализируйте высоту отрыва (LOD) в соответствии с вашими игровыми привычками. Настройте LOD, чтобы наилучшим образом обеспечить точность и управляемость.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W70 Max Punk желтый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
74х43х126
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря профессиональному сенсору с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции: в играх FPS и тп. Переключайтесь между доступными значениями (125, 500, 1000, 2000 Гц), и выберите то, которое лучше всего подходит для ваших игровых сессий. Персонализируйте высоту отрыва (LOD) в соответствии с вашими игровыми привычками. Настройте LOD, чтобы наилучшим образом обеспечить точность и управляемость.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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