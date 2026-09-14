Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK)
Благодаря мыши проводной A4Tech Bloody W95 Max можно с удобством работать в различных программах и проходить любые игры на компьютере. Манипулятор будет отлично смотреться рядом с системным блоком на столе за счет классической черной расцветки корпуса и стильной RGB-подсветки. Конструкцией модели предусмотрено 10 кнопок с возможностью программирования, чтобы одним нажатием выполнялась целая последовательность действий. Устройство хорошо двигается по поверхности, моментально перемещая курсор на экране благодаря оптическому светодиодному сенсору BC3332-A. Отдельные кнопки смены dpi позволят выбрать предпочтительное разрешение в диапазоне от 100 dpi до 12000 dpi. Проводная мышь A4Tech Bloody W95 Max облачена в прочный корпус из пластика, форма которого удобна для хвата правой рукой. Кабель длиной 1.8 м облачен в тканевую оплетку, препятствующую истиранию провода о край компьютерного стола.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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