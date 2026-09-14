Мышь Оклик 502MW черный (1978678)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727642
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
190
Описание товара Мышь Оклик 502MW черный (1978678)
Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Она сочетает в себе современный дизайн и функциональность. Выполненная в классическом черном цвете, мышь подходит для использования как дома, так и в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Она сочетает в себе современный дизайн и функциональность. Выполненная в классическом черном цвете, мышь подходит для использования как дома, так и в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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