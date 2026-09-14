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Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red

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Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 1
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 2
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 3
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 4
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 5
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 6
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 7
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 8
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 9
Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый, красный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 1
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 2
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 3
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 4
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 5
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 6
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 7
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 8
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 9
  • Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730077
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый, красный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
280

Описание товара Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red

Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red – игровая модель с сенсором чувствительностью 20000 dpi. Тканевая оплетка защищает кабель от повреждений. Мышь имеет прочный, но лёгкий внутренний корпус, благодаря которому её вес составляет всего 62 грамма.

Отзывы о товаре Мышь проводная A4TECH Bloody W72 Ultra Pixels Red beige/red




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый, красный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x63
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red – игровая модель с сенсором чувствительностью 20000 dpi. Тканевая оплетка защищает кабель от повреждений. Мышь имеет прочный, но лёгкий внутренний корпус, благодаря которому её вес составляет всего 62 грамма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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