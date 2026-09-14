Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
В наличии
Код товара: 468016
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х20х13
Вес, кг.
1.36
Описание товара Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)
Программное обеспечение Defender Game Center. 4 режима разрешения мыши 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. Стабильная работа на высоких скоростях
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитМышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитМышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитМышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 210 руб.698 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L White (910-006238)
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитМышь Logitech M650 розовый (910-006391)
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Программное обеспечение Defender Game Center. 4 режима разрешения мыши 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. Стабильная работа на высоких скоростях
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - этот товар вы можете купить по цене 1960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)