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Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White

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Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 1
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Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 12
Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 13
Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 14
Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
10
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 16
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 17
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 18
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 19
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 20
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 21
  • Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654223
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
10
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73x42x135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
360

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White

Мышь проводная A4Tech Bloody W60 Max, обладающая размерами 73x42x135 мм (ширина, высота и длина соответственно) - это идеальный во всех отношениях игровой манипулятор для взыскательных геймеров, который поможет им одерживать сокрушительные победы в играх разнообразной жанровой направленности. В данной модели установлен сенсор MAX BC3332-A, чье максимальное разрешение достигает 10000 dpi, прорезиненное колесико с ресурсом 500 тыс оборотов и 10 кнопок, которые способны пережить до 50 млн нажатий. В качестве материала изготовления корпуса используется пластик с матовым покрытием, обеспечивающим надежный хват. Проводная мышь A4Tech Bloody W60 Max использует для работы 1.8-метровый кабель с интерфейсом USB на конце. При помощи соответствующей кнопки пользователь сможет установить наиболее предпочтительное разрешение сенсора в диапазоне от 100 до 10000 dpi. Манипулятор притягивает взгляды своим эффектным внешним видом, в котором белоснежная расцветка корпуса гармонично сочетается с RGB-подсветкой.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W60 Max USB White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
10
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73x42x135
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W60 Max, обладающая размерами 73x42x135 мм (ширина, высота и длина соответственно) - это идеальный во всех отношениях игровой манипулятор для взыскательных геймеров, который поможет им одерживать сокрушительные победы в играх разнообразной жанровой направленности. В данной модели установлен сенсор MAX BC3332-A, чье максимальное разрешение достигает 10000 dpi, прорезиненное колесико с ресурсом 500 тыс оборотов и 10 кнопок, которые способны пережить до 50 млн нажатий. В качестве материала изготовления корпуса используется пластик с матовым покрытием, обеспечивающим надежный хват. Проводная мышь A4Tech Bloody W60 Max использует для работы 1.8-метровый кабель с интерфейсом USB на конце. При помощи соответствующей кнопки пользователь сможет установить наиболее предпочтительное разрешение сенсора в диапазоне от 100 до 10000 dpi. Манипулятор притягивает взгляды своим эффектным внешним видом, в котором белоснежная расцветка корпуса гармонично сочетается с RGB-подсветкой.


Теги товара: A4Tech Bloody
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