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Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime

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Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 7
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 8
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 9
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 10
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 11
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 12
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 13
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 14
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 410 руб.  4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654224
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
275

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime

Мышь проводная A4Tech Bloody W95 Max Sports создана для тех, кто увлекается компьютерными играми. У модели предусмотрено 10 кнопок, некоторые из которых программируются для быстрых команд. Широкий спектр функций и настроек позволяет полностью персонализировать манипулятор в соответствии с игровыми привычками пользователя. Мышь оснащена профессиональным сенсором MAX BC3332-A с разрешением 12000 dpi и ускорением 35g, обеспечивающим максимальную точность и управляемость. Также геймеру доступно 4 типа настроек высоты отрыва (LOD) и переключение чувствительности датчика.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W95 Max Sports создана для тех, кто увлекается компьютерными играми. У модели предусмотрено 10 кнопок, некоторые из которых программируются для быстрых команд. Широкий спектр функций и настроек позволяет полностью персонализировать манипулятор в соответствии с игровыми привычками пользователя. Мышь оснащена профессиональным сенсором MAX BC3332-A с разрешением 12000 dpi и ускорением 35g, обеспечивающим максимальную точность и управляемость. Также геймеру доступно 4 типа настроек высоты отрыва (LOD) и переключение чувствительности датчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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