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Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124)

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Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 1
Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 2
Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 3
Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 4
Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 5
Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 1
  • Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 2
  • Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 3
  • Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 4
  • Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 5
  • Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729439
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Характеристики

Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
131

Описание товара Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124)

**Беспроводная мышь Jlab Go Charge Mouse** — это удобство и свобода движений для работы и игр. Мышь оснащена функцией подзарядки, что позволяет всегда быть на связи и не беспокоиться о разрядке устройства. Благодаря оптическому сенсору мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на любой поверхности. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Цвет: чёрный. * Хват: подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Charge Mouse — это стильный и функциональный аксессуар, который станет незаменимым помощником в работе и отдыхе.



Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука

Отзывы о товаре Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124)




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Характеристики
Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Беспроводная мышь Jlab Go Charge Mouse** — это удобство и свобода движений для работы и игр. Мышь оснащена функцией подзарядки, что позволяет всегда быть на связи и не беспокоиться о разрядке устройства. Благодаря оптическому сенсору мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на любой поверхности. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Цвет: чёрный. * Хват: подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Charge Mouse — это стильный и функциональный аксессуар, который станет незаменимым помощником в работе и отдыхе.


Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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