Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок
Представляем вашему вниманию мышь A4Tech — идеальное решение как для геймеров, так и для повседневного использования на ПК. Эта мышь сочетает в себе высокую функциональность и стильный дизайн, предлагая пользователям современный белый корпус и удобный эргономичный хват для правой руки. Мышь обеспечивает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что позволяет легко управлять компьютером на расстоянии. Дополнительно поддерживается проводное подключение через USB Type-A, предоставляя гибкость в использовании. Интерфейс радиоканала обеспечивает стабильную и надежную связь, исключая задержки и прерывания. Благодаря оптическому сенсору с разрешением до 5000 dpi, мышь обеспечивает точность и отзывчивость, делая ее отличным выбором для геймеров, которым важно быстрое и точное управление в игровом процессе. Встроенный аккумулятор избавит от необходимости часто менять батарейки, а вес всего в 111 грамм позволяет длительное время работать без усталости. Независимо от того, используете ли вы мышь для динамичных игр или выполнения рабочих задач, A4Tech обеспечит надежность и комфорт на каждом этапе использования. Насладитесь качеством и инновациями от проверенного временем бренда A4Tech.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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