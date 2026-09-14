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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок

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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 9
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 10
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 11
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 12
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 13
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 14
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729644
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
313

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок

Представляем вашему вниманию мышь A4Tech — идеальное решение как для геймеров, так и для повседневного использования на ПК. Эта мышь сочетает в себе высокую функциональность и стильный дизайн, предлагая пользователям современный белый корпус и удобный эргономичный хват для правой руки. Мышь обеспечивает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что позволяет легко управлять компьютером на расстоянии. Дополнительно поддерживается проводное подключение через USB Type-A, предоставляя гибкость в использовании. Интерфейс радиоканала обеспечивает стабильную и надежную связь, исключая задержки и прерывания. Благодаря оптическому сенсору с разрешением до 5000 dpi, мышь обеспечивает точность и отзывчивость, делая ее отличным выбором для геймеров, которым важно быстрое и точное управление в игровом процессе. Встроенный аккумулятор избавит от необходимости часто менять батарейки, а вес всего в 111 грамм позволяет длительное время работать без усталости. Независимо от того, используете ли вы мышь для динамичных игр или выполнения рабочих задач, A4Tech обеспечит надежность и комфорт на каждом этапе использования. Насладитесь качеством и инновациями от проверенного временем бренда A4Tech.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию мышь A4Tech — идеальное решение как для геймеров, так и для повседневного использования на ПК. Эта мышь сочетает в себе высокую функциональность и стильный дизайн, предлагая пользователям современный белый корпус и удобный эргономичный хват для правой руки. Мышь обеспечивает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что позволяет легко управлять компьютером на расстоянии. Дополнительно поддерживается проводное подключение через USB Type-A, предоставляя гибкость в использовании. Интерфейс радиоканала обеспечивает стабильную и надежную связь, исключая задержки и прерывания. Благодаря оптическому сенсору с разрешением до 5000 dpi, мышь обеспечивает точность и отзывчивость, делая ее отличным выбором для геймеров, которым важно быстрое и точное управление в игровом процессе. Встроенный аккумулятор избавит от необходимости часто менять батарейки, а вес всего в 111 грамм позволяет длительное время работать без усталости. Независимо от того, используете ли вы мышь для динамичных игр или выполнения рабочих задач, A4Tech обеспечит надежность и комфорт на каждом этапе использования. Насладитесь качеством и инновациями от проверенного временем бренда A4Tech.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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