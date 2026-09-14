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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый

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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727561
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
268

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый

Мышь A4Tech – это высококлассное устройство, идеально подходящее для геймеров и требовательных пользователей ПК. Эта модель отличается стильным жёлтым цветом и эргономичным дизайном, предназначенным для правой руки, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Мышь предлагает два типа подключения: проводное и беспроводное, что делает её универсальным решением для самых разных сценариев использования. Провод длиной 1.8 метра обеспечивает надежное соединение через USB Type-C, тогда как беспроводной радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет наслаждаться свободой движения без потери качества соединения. Сердцем этой мыши является высокоточный оптический сенсор с разрешением до 20000 dpi, что гарантирует мгновенный отклик и превосходную точность как в играх, так и при выполнении повседневных задач. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что исключает необходимость частой замены батареек и делает использование мыши более экономичным и экологически дружественным. С весом всего 70 грамм, эта мышь легка и манёвренна, что ещё больше способствует повышению эффективности в играх и работе. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, A4Tech обеспечивает чёткую и тактильно приятную обратную связь при нажатии каждой кнопки. Мышь A4Tech – надёжный выбор для геймеров и тех, кто ценит качество и функциональность в одном удобном устройстве.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – это высококлассное устройство, идеально подходящее для геймеров и требовательных пользователей ПК. Эта модель отличается стильным жёлтым цветом и эргономичным дизайном, предназначенным для правой руки, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Мышь предлагает два типа подключения: проводное и беспроводное, что делает её универсальным решением для самых разных сценариев использования. Провод длиной 1.8 метра обеспечивает надежное соединение через USB Type-C, тогда как беспроводной радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет наслаждаться свободой движения без потери качества соединения. Сердцем этой мыши является высокоточный оптический сенсор с разрешением до 20000 dpi, что гарантирует мгновенный отклик и превосходную точность как в играх, так и при выполнении повседневных задач. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что исключает необходимость частой замены батареек и делает использование мыши более экономичным и экологически дружественным. С весом всего 70 грамм, эта мышь легка и манёвренна, что ещё больше способствует повышению эффективности в играх и работе. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, A4Tech обеспечивает чёткую и тактильно приятную обратную связь при нажатии каждой кнопки. Мышь A4Tech – надёжный выбор для геймеров и тех, кто ценит качество и функциональность в одном удобном устройстве.
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Отзывы


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