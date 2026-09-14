Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE)
Мышь A4TECH – это универсальное решение для геймеров, отличающееся исключительной производительностью и стильным дизайном. Сочетая в себе элементы белого и красного цвета, она станет ярким акцентом вашего рабочего или игрового пространства. Разработанная специально для правой руки, эта модель обеспечивает комфортный и уверенный хват даже в самых интенсивных игровых сессиях. Благодаря высокоточному оптическому сенсору с разрешением 26000 dpi, мышь A4TECH обеспечивает невероятную точность и отзывчивость, что особенно важно для геймеров. Возможность как беспроводного, так и проводного подключения через радиоканал или USB Type-C позволяет использовать мышь в различных сценариях. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, обеспечивая свободу движения без потери качества соединения. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и делает использование более удобным. Несмотря на наличие мощного функционала, вес мыши составляет всего 70 граммов, что делает её лёгкой и манёвренной. Обратите внимание, что данная модель не оснащена бесшумными кнопками, что может быть важно для некоторых пользователей. A4TECH предлагает продуманное сочетание производительности и удобства, делая эту модель отличным выбором как для игр, так и для повседневного использования.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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