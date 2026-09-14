Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 10
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 11
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 13
Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727556
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
263

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE)

Мышь A4TECH – это универсальное решение для геймеров, отличающееся исключительной производительностью и стильным дизайном. Сочетая в себе элементы белого и красного цвета, она станет ярким акцентом вашего рабочего или игрового пространства. Разработанная специально для правой руки, эта модель обеспечивает комфортный и уверенный хват даже в самых интенсивных игровых сессиях. Благодаря высокоточному оптическому сенсору с разрешением 26000 dpi, мышь A4TECH обеспечивает невероятную точность и отзывчивость, что особенно важно для геймеров. Возможность как беспроводного, так и проводного подключения через радиоканал или USB Type-C позволяет использовать мышь в различных сценариях. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, обеспечивая свободу движения без потери качества соединения. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и делает использование более удобным. Несмотря на наличие мощного функционала, вес мыши составляет всего 70 граммов, что делает её лёгкой и манёвренной. Обратите внимание, что данная модель не оснащена бесшумными кнопками, что может быть важно для некоторых пользователей. A4TECH предлагает продуманное сочетание производительности и удобства, делая эту модель отличным выбором как для игр, так и для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – это универсальное решение для геймеров, отличающееся исключительной производительностью и стильным дизайном. Сочетая в себе элементы белого и красного цвета, она станет ярким акцентом вашего рабочего или игрового пространства. Разработанная специально для правой руки, эта модель обеспечивает комфортный и уверенный хват даже в самых интенсивных игровых сессиях. Благодаря высокоточному оптическому сенсору с разрешением 26000 dpi, мышь A4TECH обеспечивает невероятную точность и отзывчивость, что особенно важно для геймеров. Возможность как беспроводного, так и проводного подключения через радиоканал или USB Type-C позволяет использовать мышь в различных сценариях. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, обеспечивая свободу движения без потери качества соединения. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и делает использование более удобным. Несмотря на наличие мощного функционала, вес мыши составляет всего 70 граммов, что делает её лёгкой и манёвренной. Обратите внимание, что данная модель не оснащена бесшумными кнопками, что может быть важно для некоторых пользователей. A4TECH предлагает продуманное сочетание производительности и удобства, делая эту модель отличным выбором как для игр, так и для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody R72 Pro красный (R72 PRO PYRO BLAZE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...