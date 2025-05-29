Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)
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Характеристики
Описание товара Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)
Мышь проводная Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] синхронизируется с подходящим устройством через кабель с тканевой оплеткой, которая защищает от появления заломов. Программируемые кнопки в количестве 6 штук служат для быстрого доступа к игровым действиям. Модель работает на основе оптического светодиодного сенсора, обуславливающего маневренное управление и точное наведение курсора. Мышь проводная Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] обладает встроенной памятью. Пользователю не требуется повторный выбор настроек при использовании манипулятора с различными устройствами. Корпус из матового пластика устойчив к оседанию пыли. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладоней. RGB-подсветка делает аксессуар заметнее среди иной периферии.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий. по высоте низковата ( для людей с небольшими ладонями подойдет). для остальных Basilisk V3 и 2 отличные варианты.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, сборка по качеству такая же, как и в девайсе с мвидео. Сразу скачались драйвера, приложение определило мышь верно. Все гуд короче
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, оригинальная но для меня маленькая
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка бралась в подарок
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально, после месяца использования обновлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. удобная. Единственный минус довольно громкие клики
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка лёгкая привык через 1 месяц
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Мышка служит верой и правдой. Дефектов и нареканий не выявлено.
Достоинства:
Комментарий:
Супер Крутая мышь ,удобная плавная в скольжении ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное!!! Сын доволен!!!
Достоинства:
Комментарий:
Топ. Оригинал. Приложение само нашло себя на пк. Быстро все установил. Радуюсь. Лёгкая. Приятная на ощупь. Спасибо продавцу. От души братец
Достоинства:
Комментарий:
мышь супер, очень легкая, отзывчивая, небольшие размеры, приятная подсветка, мягкий податливый провод в тканевой оплетке, цепкое колесико с мягкой резиновой дорожкой с четким позиционированием, шершавая поверхность для лучшего пальцевого хвата.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. В Razer Synapse сразу же определилась и дала себя настроить. Легкая (после моей ~90 г. мыши); кабель в оплетке из паракорда по весу не ощущается вообще, будто бы его нет; подсветка не раздражает и просто приятно дополняет визуал. Спасибо за товар. Буду пользоваться, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Самая удобная мышка, всё идеально.
Достоинства:
Комментарий:
все устраивает, лёгкая, сенсор работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь чуть больше месяца, менял свою Bloody AL90 которой более 6 лет, только из-за того что на левой кнопке отклеился резиновый грипс. В целом данная мышь приятная, легкая, хорошая сборка, минималистичная что + для меня. Из нюансов из-за того что моя Bloody AL90 была больше, неделю привыкал к меньшим габаритам и было дискомфортно, вплоть до того что подумывал о замене. Так-же софт от рейзер 4 поколения не обнаруживал данную мышь, пришлось ставить 3 и там было все хорошо, поставил и все те же функции работают. Возможно из минусов, то что она заметно шумновата.
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Дезаддером очень легкая (104 против 58 гр) Светится, высокая чувствительность, кабель с тканевой оплёткой
Достоинства:
Комментарий:
сначала написал гневный отзыв теперь исправляю, мышь весит 58 г, нужно было читать характеристики. Оригинал 100%, всё работает, мышь летает, уже настроил под себя. Но моё мнение, лучше Logitech G102 lightsync, она дешевле, тяжелее, да там DPI менше, но кому нужен 8500, а так пока что буду пользовался. Материал классный , цепкий, мышь хорошо ведёт себя на коврике, провод не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, во первых быстро, во вторых упаковка была без вмятин и пробоев, в третьих мышь определилась в ПО. Ранее пользовался hyperx surgefire , крайне удобная лично для меня , но появился дабл клик, и ценник вырос с 3 до 5.5~, ну за 4 года считаю норм прослужила. Эту взял не прогадал, привык моментально, по размерам чууууть чуть меньше предыдущей , раньше не пользовался ни рейзер, ни такими ЛЕГКИМИ мышками, прям супер , очень понравилась, клики для меня не громкие, упругие, эргономика отличная, колесико тихое, подсветка ненавязчивая и можно настроить в по , провод достаточно гибкий и кстати очень длинный, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная мышь сборка имба
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, настраивается подсветка, хорошо работает скролл.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Удобная шустрая. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, на удивление очень лёгкая, по размерам думал немного больше, но это не страшно сидит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличная компактная мышь, работает, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка, легкая ПО сразу после первого включения выскакивает очень годный девайс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка,шустрая,эргономичный.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка вроде хорошая, но пока не могу к ней привыкнуть в кс2, до этого тоже рейзор мышка была, но та больше и тяжелее, после многих лет с лёгкой и маленькой мышкой непривычно играть, хотя сама мышь хорошая, надеюсь она улучшит мою игру современнем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, невесомая, шнур воздушный длинный
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. По сравнению с bloody p85 более узкая и ощутимо легче,скользит лучше. Для ладони 17 на 8 кажется чуть чуть маленькой,но не критично,быстро привык.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь за свои деньги, лёгкая, удобная, красивая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, не срывает сенсор
Достоинства:
Комментарий:
пролил случайно на него чай, отряхнул, думал работать не будет, но ей все равно, вообще мышка класс с ковриком очень сочетается. в руке лежит как пистолет в кабуре, с каждым нажатием понимаешь что купил не зря
Достоинства:
Комментарий:
мышка как мышка. проблем во время эксплуатации не обнаружено, дрова и сопутствующие утилиты подкашиваются автоматически при наличии интернеьа
Достоинства:
Комментарий:
хороший Микки-Маус , звук нажатий специфический, не такое как у всех мышек, однозначно +, настраивать подсветку можно в оригинальном софте, опрелилась как оригинал, провод не путается , еще отличный плюс это ее размер- среднее меньше среднего
Отзывы о товаре Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий. по высоте низковата ( для людей с небольшими ладонями подойдет). для остальных Basilisk V3 и 2 отличные варианты.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, сборка по качеству такая же, как и в девайсе с мвидео. Сразу скачались драйвера, приложение определило мышь верно. Все гуд короче
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, оригинальная но для меня маленькая
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка бралась в подарок
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально, после месяца использования обновлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. удобная. Единственный минус довольно громкие клики
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка лёгкая привык через 1 месяц
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Мышка служит верой и правдой. Дефектов и нареканий не выявлено.
Достоинства:
Комментарий:
Супер Крутая мышь ,удобная плавная в скольжении ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное!!! Сын доволен!!!
Достоинства:
Комментарий:
Топ. Оригинал. Приложение само нашло себя на пк. Быстро все установил. Радуюсь. Лёгкая. Приятная на ощупь. Спасибо продавцу. От души братец
Достоинства:
Комментарий:
мышь супер, очень легкая, отзывчивая, небольшие размеры, приятная подсветка, мягкий податливый провод в тканевой оплетке, цепкое колесико с мягкой резиновой дорожкой с четким позиционированием, шершавая поверхность для лучшего пальцевого хвата.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. В Razer Synapse сразу же определилась и дала себя настроить. Легкая (после моей ~90 г. мыши); кабель в оплетке из паракорда по весу не ощущается вообще, будто бы его нет; подсветка не раздражает и просто приятно дополняет визуал. Спасибо за товар. Буду пользоваться, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Самая удобная мышка, всё идеально.
Достоинства:
Комментарий:
все устраивает, лёгкая, сенсор работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь чуть больше месяца, менял свою Bloody AL90 которой более 6 лет, только из-за того что на левой кнопке отклеился резиновый грипс. В целом данная мышь приятная, легкая, хорошая сборка, минималистичная что + для меня. Из нюансов из-за того что моя Bloody AL90 была больше, неделю привыкал к меньшим габаритам и было дискомфортно, вплоть до того что подумывал о замене. Так-же софт от рейзер 4 поколения не обнаруживал данную мышь, пришлось ставить 3 и там было все хорошо, поставил и все те же функции работают. Возможно из минусов, то что она заметно шумновата.
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Дезаддером очень легкая (104 против 58 гр) Светится, высокая чувствительность, кабель с тканевой оплёткой
Достоинства:
Комментарий:
сначала написал гневный отзыв теперь исправляю, мышь весит 58 г, нужно было читать характеристики. Оригинал 100%, всё работает, мышь летает, уже настроил под себя. Но моё мнение, лучше Logitech G102 lightsync, она дешевле, тяжелее, да там DPI менше, но кому нужен 8500, а так пока что буду пользовался. Материал классный , цепкий, мышь хорошо ведёт себя на коврике, провод не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, во первых быстро, во вторых упаковка была без вмятин и пробоев, в третьих мышь определилась в ПО. Ранее пользовался hyperx surgefire , крайне удобная лично для меня , но появился дабл клик, и ценник вырос с 3 до 5.5~, ну за 4 года считаю норм прослужила. Эту взял не прогадал, привык моментально, по размерам чууууть чуть меньше предыдущей , раньше не пользовался ни рейзер, ни такими ЛЕГКИМИ мышками, прям супер , очень понравилась, клики для меня не громкие, упругие, эргономика отличная, колесико тихое, подсветка ненавязчивая и можно настроить в по , провод достаточно гибкий и кстати очень длинный, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасная мышь сборка имба
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, настраивается подсветка, хорошо работает скролл.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Удобная шустрая. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, на удивление очень лёгкая, по размерам думал немного больше, но это не страшно сидит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличная компактная мышь, работает, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка, легкая ПО сразу после первого включения выскакивает очень годный девайс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка,шустрая,эргономичный.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка вроде хорошая, но пока не могу к ней привыкнуть в кс2, до этого тоже рейзор мышка была, но та больше и тяжелее, после многих лет с лёгкой и маленькой мышкой непривычно играть, хотя сама мышь хорошая, надеюсь она улучшит мою игру современнем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, невесомая, шнур воздушный длинный
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. По сравнению с bloody p85 более узкая и ощутимо легче,скользит лучше. Для ладони 17 на 8 кажется чуть чуть маленькой,но не критично,быстро привык.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь за свои деньги, лёгкая, удобная, красивая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, не срывает сенсор
Достоинства:
Комментарий:
пролил случайно на него чай, отряхнул, думал работать не будет, но ей все равно, вообще мышка класс с ковриком очень сочетается. в руке лежит как пистолет в кабуре, с каждым нажатием понимаешь что купил не зря
Достоинства:
Комментарий:
мышка как мышка. проблем во время эксплуатации не обнаружено, дрова и сопутствующие утилиты подкашиваются автоматически при наличии интернеьа
Достоинства:
Комментарий:
хороший Микки-Маус , звук нажатий специфический, не такое как у всех мышек, однозначно +, настраивать подсветку можно в оригинальном софте, опрелилась как оригинал, провод не путается , еще отличный плюс это ее размер- среднее меньше среднего