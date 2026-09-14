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Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB)

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Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727554
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39x130x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
306

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB)

Мышь беспроводная A4Tech Bloody R36 Ultra относится к категории игровых. Она оснащена оптическим светодиодным датчиком разрешением 12000 dpi и частотой опроса 125 и 1000 Гц. Это обеспечивает плавное и быстрое перемещение курсора на экране ПК, что позволит моментально совершать в игре нужное действие. Для увеличения точности движения курсора можно понизить разрешение датчика до 100 dpi отдельной кнопкой. Всего у мыши 7 программируемых кнопок, включая колесо прокрутки и 2 боковые. Особенности корпуса мыши беспроводной A4Tech Bloody R36 Ultra обеспечивают ее надежное удержание правой рукой. Подключение мыши происходит по радиоканалу через USB-ресивер. Радиус сигнала достигает 10 м, благодаря чему игрок может быть более маневренным. Задержка сигнала в 1 мс предполагает высокую четкость действий игрока, без зависаний и задержек. Возможно кабельное подключение мыши к ПК через разъем USB Type-C. Перезаряжаемая литиевая батарея поддерживает мышь в рабочем состоянии на протяжении до 75 ч.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39x130x70
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная A4Tech Bloody R36 Ultra относится к категории игровых. Она оснащена оптическим светодиодным датчиком разрешением 12000 dpi и частотой опроса 125 и 1000 Гц. Это обеспечивает плавное и быстрое перемещение курсора на экране ПК, что позволит моментально совершать в игре нужное действие. Для увеличения точности движения курсора можно понизить разрешение датчика до 100 dpi отдельной кнопкой. Всего у мыши 7 программируемых кнопок, включая колесо прокрутки и 2 боковые. Особенности корпуса мыши беспроводной A4Tech Bloody R36 Ultra обеспечивают ее надежное удержание правой рукой. Подключение мыши происходит по радиоканалу через USB-ресивер. Радиус сигнала достигает 10 м, благодаря чему игрок может быть более маневренным. Задержка сигнала в 1 мс предполагает высокую четкость действий игрока, без зависаний и задержек. Возможно кабельное подключение мыши к ПК через разъем USB Type-C. Перезаряжаемая литиевая батарея поддерживает мышь в рабочем состоянии на протяжении до 75 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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