Мышь Logitech M650 L черный (910-006350)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M650 L черный (910-006350)
Представляем вашему вниманию универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально сочетающую в себе эргономичность и технологичность. Эта модель, выполненная в стильном черном цвете, специально разработана для пользователей, держащих мышь правой рукой. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, Logitech обеспечивает отличную мобильность и удобство использования. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением до 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость в работе. Универсальность применения и наличие бесшумных кнопок позволяют использовать устройство как в офисных условиях, так и дома, не беспокоя окружающих. Подключение мыши возможно через радиоканал или Bluetooth, что делает ее совместимой с различными устройствами. Питание осуществляется от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы. Вес устройства составляет всего 115 грамм, что делает его достаточно легким для комфортного повседневного использования. Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в одном устройстве.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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