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Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M650 L черный (910-006350)

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Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 1
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 2
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 3
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 4
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 5
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Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 7
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 8
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 9
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 10
Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 1
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 2
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 3
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 4
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 5
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 6
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 7
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 8
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 9
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 10
  • Мышь Logitech M650 L черный (910-006350) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727616
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M650 L черный (910-006350)

Представляем вашему вниманию универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально сочетающую в себе эргономичность и технологичность. Эта модель, выполненная в стильном черном цвете, специально разработана для пользователей, держащих мышь правой рукой. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, Logitech обеспечивает отличную мобильность и удобство использования. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением до 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость в работе. Универсальность применения и наличие бесшумных кнопок позволяют использовать устройство как в офисных условиях, так и дома, не беспокоя окружающих. Подключение мыши возможно через радиоканал или Bluetooth, что делает ее совместимой с различными устройствами. Питание осуществляется от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы. Вес устройства составляет всего 115 грамм, что делает его достаточно легким для комфортного повседневного использования. Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в одном устройстве.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 L черный (910-006350)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально сочетающую в себе эргономичность и технологичность. Эта модель, выполненная в стильном черном цвете, специально разработана для пользователей, держащих мышь правой рукой. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, Logitech обеспечивает отличную мобильность и удобство использования. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением до 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость в работе. Универсальность применения и наличие бесшумных кнопок позволяют использовать устройство как в офисных условиях, так и дома, не беспокоя окружающих. Подключение мыши возможно через радиоканал или Bluetooth, что делает ее совместимой с различными устройствами. Питание осуществляется от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы. Вес устройства составляет всего 115 грамм, что делает его достаточно легким для комфортного повседневного использования. Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в одном устройстве.
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Отзывы


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