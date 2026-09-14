Мышь Defender Arcade PRO GM-381 black (52383)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Arcade PRO GM-381 black (52383)
Безусловный хит от Defender для продвинутых геймеров и киберспортсменов: модель Arcade PRO GM-381 - ультралегкая компьютерная мышь весом всего 53 грамма, которая обеспечивает невероятную производительность благодаря сенсору Pixart P3950. Данная модель имеет высокую частоту опроса - 8000 Гц, ускорение 50 g, скорость отслеживания - 750 IPS, а также высокое разрешению сенсора - до 30000 DPI. Доступны три режима подключения: проводное, беспроводное через Bluetooth и по радио каналу (8К-ресивер входит в комплект), что делает её универсальным решением для любых задач. Мышь оснащена встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 400 мАч, обеспечивающей работу без подзарядки до 120 часов. Также мышь имеет 5 программируемых кнопок, включая 2 боковые, что позволяет настроить управление под ваши нужды. Эргономичная форма и прорезиненное колесо прокрутки обеспечивают комфорт во время долгой игры, а тефлоновые ножки гарантируют легкое скольжение по любой поверхности.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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