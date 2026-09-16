Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black
Мышь A4Tech — идеальный выбор для геймеров и универсального использования благодаря своим впечатляющим характеристикам и современному дизайну. Эта беспроводная мышь в элегантном черном цвете разработана специально для правой руки, обеспечивая комфорт и удобство при длительном использовании. С весом всего в 89 г, мышь обеспечивает легкость и точность управления, а передовой оптический сенсор с разрешением до 12000 dpi гарантирует исключительную точность и молниеносную реакцию на ваши действия. Мышь поддерживает радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться и использовать её в различных условиях, будь то работа или захватывающий игровой процесс. Совместимость с радиоканалом, Bluetooth и USB Type-C обеспечивает простое подключение к любому устройству, а встроенный аккумулятор избавляет от необходимости постоянной замены батарей, предоставляя больше времени для продуктивной работы или захватывающих игр. Мышь A4Tech — это не только высокие технологии и продуманный функционал, но и выражение вашего стиля, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным геймером или просто цените качественную компьютерную периферию.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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