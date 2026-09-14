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Мышь Logitech M650 белый (910-006261) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M650 белый (910-006261)

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Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 1
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 2
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 3
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 4
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 5
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 6
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 7
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 8
Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 1
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 2
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 3
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 4
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 5
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 6
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 7
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 8
  • Мышь Logitech M650 белый (910-006261) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727617
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech M650 белый (910-006261)

Представляем универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально подходящую для самых разнообразных задач, будь то работа в офисе или дома. Эргономичный дизайн специально разработан для максимального комфорта использования правой рукой, позволяя вам работать долгое время без усталости. Мышь выполнена в стильном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер рабочего пространства. Благодаря мощному радиусом действия до 10 метров и интерфейсам подключения, включающим радиоканал и Bluetooth, вы сможете легко подключить мышь к любому устройству без лишних проводов. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точную и быструю реакцию на каждое ваше движение, делая мышку отличным выбором как для профессиональной работы, так и для развлечений. Устройство питается всего одной батареей формата АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены батарей. При весе всего 101 грамм, мышь остается легкой и портативной, что особенно удобно для использования в любых условиях. Модель не оснащена бесшумными кнопками, но предлагает отзывчивость и надежность, которыми славятся устройства бренда Logitech. Независимо от ваших целей, беспроводная мышь Logitech станет надежным помощником, обеспечивая комфорт и точность в каждой задаче.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 белый (910-006261)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально подходящую для самых разнообразных задач, будь то работа в офисе или дома. Эргономичный дизайн специально разработан для максимального комфорта использования правой рукой, позволяя вам работать долгое время без усталости. Мышь выполнена в стильном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер рабочего пространства. Благодаря мощному радиусом действия до 10 метров и интерфейсам подключения, включающим радиоканал и Bluetooth, вы сможете легко подключить мышь к любому устройству без лишних проводов. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точную и быструю реакцию на каждое ваше движение, делая мышку отличным выбором как для профессиональной работы, так и для развлечений. Устройство питается всего одной батареей формата АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены батарей. При весе всего 101 грамм, мышь остается легкой и портативной, что особенно удобно для использования в любых условиях. Модель не оснащена бесшумными кнопками, но предлагает отзывчивость и надежность, которыми славятся устройства бренда Logitech. Независимо от ваших целей, беспроводная мышь Logitech станет надежным помощником, обеспечивая комфорт и точность в каждой задаче.
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Отзывы


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