Мышь Logitech M650 белый (910-006261)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M650 белый (910-006261)
Представляем универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально подходящую для самых разнообразных задач, будь то работа в офисе или дома. Эргономичный дизайн специально разработан для максимального комфорта использования правой рукой, позволяя вам работать долгое время без усталости. Мышь выполнена в стильном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер рабочего пространства. Благодаря мощному радиусом действия до 10 метров и интерфейсам подключения, включающим радиоканал и Bluetooth, вы сможете легко подключить мышь к любому устройству без лишних проводов. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точную и быструю реакцию на каждое ваше движение, делая мышку отличным выбором как для профессиональной работы, так и для развлечений. Устройство питается всего одной батареей формата АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены батарей. При весе всего 101 грамм, мышь остается легкой и портативной, что особенно удобно для использования в любых условиях. Модель не оснащена бесшумными кнопками, но предлагает отзывчивость и надежность, которыми славятся устройства бренда Logitech. Независимо от ваших целей, беспроводная мышь Logitech станет надежным помощником, обеспечивая комфорт и точность в каждой задаче.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитМышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody R36 Ultra black
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитМышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech G309 White (910-007207)
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 белый (910-006261)