Top.Mail.Ru
Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
118x61x41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E)

Мышь беспроводная Acer Nitro OMR402 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
118x61x41
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer Nitro OMR402 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer Nitro OMR402 черный (ZL.MCECC.05E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...