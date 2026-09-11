Top.Mail.Ru
Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 1
Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 2
Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 3
Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 1
  • Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 2
  • Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 3
  • Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538995
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
64х40х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air

Оптический сенсор игрового класса: 16 000 точек на дюйм, настройка разрешения «на лету» (четыре уровня). Прочный и ультралегкий корпус Air Shell: вес устройства составляет всего 47 г. Стандарт водостойкости IPX6: специальное покрытие печатной платы защищает от случайных брызг и влаги. Антибактериальное покрытие ASUS: делает устройство более гигиеничным. Гибкий кабель Paracord: меньше трется об стол, создавая ощущение как от беспроводной мыши. Шесть программируемых кнопок и встроенная память для хранения трех профилей с настройками. Тефлоновые ножки: гарантия плавного скольжения. Эксклюзивное приложение Armoury Crate для удобной настройки устройства.

Отзывы о товаре Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
64х40х126
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический сенсор игрового класса: 16 000 точек на дюйм, настройка разрешения «на лету» (четыре уровня). Прочный и ультралегкий корпус Air Shell: вес устройства составляет всего 47 г. Стандарт водостойкости IPX6: специальное покрытие печатной платы защищает от случайных брызг и влаги. Антибактериальное покрытие ASUS: делает устройство более гигиеничным. Гибкий кабель Paracord: меньше трется об стол, создавая ощущение как от беспроводной мыши. Шесть программируемых кнопок и встроенная память для хранения трех профилей с настройками. Тефлоновые ножки: гарантия плавного скольжения. Эксклюзивное приложение Armoury Crate для удобной настройки устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Asus P307 TUF Gaming M4 Air - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...