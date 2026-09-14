Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White
Мышь Asus ROG Strix Impact III — это высокоточный игровой аксессуар, созданный для победы в самых напряженных виртуальных сражениях. Ее эргономичный дизайн в классическом черном цвете обеспечивает максимальный комфорт во время длительных игровых сессий, а беспроводные технологии дарят невероятную свободу движений без задержек. Универсальное подключение Данная модель предлагает геймеру гибкость выбора за счет поддержки двух видов синхронизации: скоростного радиоканала с адаптером 2,4 ГГц и энергоэффективного Bluetooth-модуля. Это позволяет легко подключить мышь к компьютеру, ноутбуку или даже мобильному устройству, обеспечивая стабильный и отзывчивый сигнал без путаницы с проводами. Переключение между режимами осуществляется одним щелчком, что делает устройство невероятно мобильным и удобным для использования в разных ситуациях. Высочайшая точность Сердцем мыши является современный оптический светодиодный сенсор с экстремально высоким разрешением, достигающим 36000 dpi. Такая чувствительность гарантирует бескомпромиссную точность каждого движения курсора, что критически важно в дисциплинах, где решающую роль играет скорость реакции и аккуратность прицеливания. Индикатор обеспечивает отслеживание на различных поверхностях, исключая пропуски и резкие скачки даже при самых быстрых перемещениях. Эргономика и автономность Корпус мыши тщательно спроектирован с учетом анатомии ладони, его габариты 120 x 62 x 39 мм подходят для большинства хватов. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости постоянно покупать батарейки и делает использование по-настоящему беспроводным. Зарядка происходит через удобный интерфейс USB, что позволяет продолжать игру даже во время пополнения запаса энергии.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech G309 White (910-007207)
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитМышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитМышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White