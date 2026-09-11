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Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1)

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Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 1
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 2
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 3
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 4
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 5
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 6
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 7
Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 1
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 2
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 3
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 4
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 5
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 6
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 7
  • Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576724
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1)

Мышь проводная Razer Basilisk V3 [RZ01-04000100-R3M1] в корпусе черного цвета получает стильную RGB-подсветку с настройкой цвета, которая делает его не только функциональным, но и презентабельным геймерским аксессуаром. Благодаря поддержке чувствительности сенсора Razer Focus+ до 26000 dpi устройство позволит добиться оптимального уровня контроля над курсором. В общей сложности модель получает 11 клавиш с легким и четким срабатыванием. Проводная компьютерная мышь Razer Basilisk V3 [RZ01-04000100-R3M1] оснащается кабелем с коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Получая питание по шине, она не нуждается в аккумуляторе или батарейке. Дизайн снабженного матовым покрытием корпуса мыши адаптирован для управления правой рукой.

Отзывы о товаре Мышь Basilisk V3/ Razer Basilisk V3 - Ergonomic Wired Gaming Mouse (RZ01-04000100-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Razer Basilisk V3 [RZ01-04000100-R3M1] в корпусе черного цвета получает стильную RGB-подсветку с настройкой цвета, которая делает его не только функциональным, но и презентабельным геймерским аксессуаром. Благодаря поддержке чувствительности сенсора Razer Focus+ до 26000 dpi устройство позволит добиться оптимального уровня контроля над курсором. В общей сложности модель получает 11 клавиш с легким и четким срабатыванием. Проводная компьютерная мышь Razer Basilisk V3 [RZ01-04000100-R3M1] оснащается кабелем с коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Получая питание по шине, она не нуждается в аккумуляторе или батарейке. Дизайн снабженного матовым покрытием корпуса мыши адаптирован для управления правой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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