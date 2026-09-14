Мышь Logitech G502 X черный (910-006142)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G502 X черный (910-006142)
Мышь Logitech — это идеальное решение для геймеров и универсальных пользователей, сочетающее в себе высокотехнологичные характеристики и элегантный дизайн. С длиной провода в 2 метра, эта проводная мышь обеспечивает свободу движений и надежное соединение через интерфейс USB Type-A. Эргономичный дизайн, предназначенный для правой руки, делает использование комфортным даже в течение длительных игровых сессий. С впечатляющим оптическим сенсором разрешением 25600 dpi, она обеспечивает невероятную точность и плавность движений, необходимую как для динамичных игр, так и для повседневной работы. Черный цвет корпуса добавляет элегантности и подойдет под любой стиль рабочего места. Мышь весит всего 89 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании, а отсутствие бесшумных кнопок подчеркивает фокус на производительности и четкой тактильной отдаче. Выбирая мышь Logitech, вы получаете не только продукт от уважаемого бренда, но и надежное устройство, которое станет вашим верным помощником в играх и повседневных задачах.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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