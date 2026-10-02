Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)
Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 отличается эргономичным дизайном и малым весом, благодаря чему обеспечивается удобство при ее эксплуатации. Для изготовления представленного манипулятора использовались прочные материалы высокого качества и самые передовые технологии, в результате чего она прослужит вам длительный срок без каких-либо нареканий. Особая форма корпуса мыши повторяет изгиб ладони правой руки, а благодаря прорезиненным вставкам по бокам обеспечивается надежный хват. Независимо от того, сколько будет длиться игра, манипулятор подарит вам ощущение уверенности и комфорта. Черная беспроводная мышь Logitech Gaming Mouse G703 стала обладательницей разноцветной подсветки. В арсенале представленного манипулятора шесть кнопок с возможностью их программирования. В модели используется оптический светодиодный сенсор HERO, чье максимальное разрешение достигает 25600 dpi. Беспроводная технология подключения обеспечивает дальность действия до 10 м, а встроенный аккумулятор - до 60 часов автономной работы устройства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G502 X черный (910-006142)
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитМышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929...
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитМышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитМышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитМышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
-
В наличииЦена 6 910 руб.1728 руб. в СплитМышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитМышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Bla...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)