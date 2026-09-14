Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black
Мышь беспроводная ASUS TUF Gaming M4 [90MP02F0-BMUA00] – легкое игровое устройство с антибактериальным покрытием корпуса и тефлоновыми ножками. Верхняя панель и боковые кнопки выполнены из прочного полимера с матовым покрытием. Устройство имеет 6 программируемых кнопок и встроенную память для сохранения настроек. Для гибкого регулирования опций мыши беспроводной ASUS TUF Gaming M4 [90MP02F0-BMUA00] у нее есть возможность интеграции с приложением Armoury Crate. Благодаря оптическому сенсору точность позиционирования курсора достигает 12000 точек/дюйм. Подключать устройство к ПК можно без проводов за счет радиоканала или беспроводного интерфейса Bluetooth.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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