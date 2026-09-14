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Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black

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Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 1
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 2
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 3
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 1
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 2
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 3
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727313
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black

Игровая мышь ROG Gladius III Wireless AimPoint обладает малым весом в 79 г, что обеспечивает комфорт при длительных игровых сессиях. Она оснащена полноцветной подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36000 DPI. Мышь поддерживает три интерфейса: проводной USB (для подзарядки параллельно с игрой), радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой латентностью и Bluetooth (с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно). Беспроводная технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное подключение, низкую латентность и оптимизированное энергопотребление при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц. Слоты Push-Fit II позволяют заменять штатные микропереключатели ROG трехконтактными механическими или пятиконтактными оптическими переключателями. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и оформление в стиле ROG, а кабель ROG Paracord и тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение. Мышь доступна в двух вариантах дизайна: классическом черном и белом цвете Moonlight White.

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь ROG Gladius III Wireless AimPoint обладает малым весом в 79 г, что обеспечивает комфорт при длительных игровых сессиях. Она оснащена полноцветной подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36000 DPI. Мышь поддерживает три интерфейса: проводной USB (для подзарядки параллельно с игрой), радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой латентностью и Bluetooth (с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно). Беспроводная технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное подключение, низкую латентность и оптимизированное энергопотребление при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц. Слоты Push-Fit II позволяют заменять штатные микропереключатели ROG трехконтактными механическими или пятиконтактными оптическими переключателями. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и оформление в стиле ROG, а кабель ROG Paracord и тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение. Мышь доступна в двух вариантах дизайна: классическом черном и белом цвете Moonlight White.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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