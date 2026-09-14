Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black
Игровая мышь ROG Gladius III Wireless AimPoint обладает малым весом в 79 г, что обеспечивает комфорт при длительных игровых сессиях. Она оснащена полноцветной подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36000 DPI. Мышь поддерживает три интерфейса: проводной USB (для подзарядки параллельно с игрой), радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой латентностью и Bluetooth (с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно). Беспроводная технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное подключение, низкую латентность и оптимизированное энергопотребление при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц. Слоты Push-Fit II позволяют заменять штатные микропереключатели ROG трехконтактными механическими или пятиконтактными оптическими переключателями. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и оформление в стиле ROG, а кабель ROG Paracord и тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение. Мышь доступна в двух вариантах дизайна: классическом черном и белом цвете Moonlight White.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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