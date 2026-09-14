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Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201)

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Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 1
Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 2
Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 3
Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
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  • Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 2
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 3
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729647
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201)

Мышь Logitech — идеальный выбор для тех, кто ищет универсальное и надежное устройство для работы и игр. Эта беспроводная мышь подключается с помощью интерфейса Bluetooth, обеспечивая свободу движений и удобство использования. Элегантный черный цвет и эргономичный дизайн для правой руки делают ее стильным и комфортным аксессуаром для вашего рабочего места или игровой зоны. Разработанная специально для геймеров, мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением в 25600 dpi, что гарантирует сверхточное отслеживание движений и молниеносную реакцию в самых динамичных играх. Хотя мышь не имеет бесшумных кнопок, их четкое и отзывчивое нажатие удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей. Мышь питается от одной батарейки типа АА, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. С весом всего 86 граммов она легка в управлении, позволяя вам сосредоточиться на игре или работе без лишнего напряжения. Выбирая мышь Logitech, вы получаете высокое качество и надежность, которые давно стали синонимами этого бренда на рынке компьютерной периферии. Независимо от того, играете вы или работаете, эта мышь станет вашим верным помощником в любых задачах.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — идеальный выбор для тех, кто ищет универсальное и надежное устройство для работы и игр. Эта беспроводная мышь подключается с помощью интерфейса Bluetooth, обеспечивая свободу движений и удобство использования. Элегантный черный цвет и эргономичный дизайн для правой руки делают ее стильным и комфортным аксессуаром для вашего рабочего места или игровой зоны. Разработанная специально для геймеров, мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением в 25600 dpi, что гарантирует сверхточное отслеживание движений и молниеносную реакцию в самых динамичных играх. Хотя мышь не имеет бесшумных кнопок, их четкое и отзывчивое нажатие удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей. Мышь питается от одной батарейки типа АА, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. С весом всего 86 граммов она легка в управлении, позволяя вам сосредоточиться на игре или работе без лишнего напряжения. Выбирая мышь Logitech, вы получаете высокое качество и надежность, которые давно стали синонимами этого бренда на рынке компьютерной периферии. Независимо от того, играете вы или работаете, эта мышь станет вашим верным помощником в любых задачах.
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Отзывы


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