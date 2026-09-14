Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G309 Lightspeed черный (910-007201)
Мышь Logitech — идеальный выбор для тех, кто ищет универсальное и надежное устройство для работы и игр. Эта беспроводная мышь подключается с помощью интерфейса Bluetooth, обеспечивая свободу движений и удобство использования. Элегантный черный цвет и эргономичный дизайн для правой руки делают ее стильным и комфортным аксессуаром для вашего рабочего места или игровой зоны. Разработанная специально для геймеров, мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением в 25600 dpi, что гарантирует сверхточное отслеживание движений и молниеносную реакцию в самых динамичных играх. Хотя мышь не имеет бесшумных кнопок, их четкое и отзывчивое нажатие удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей. Мышь питается от одной батарейки типа АА, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. С весом всего 86 граммов она легка в управлении, позволяя вам сосредоточиться на игре или работе без лишнего напряжения. Выбирая мышь Logitech, вы получаете высокое качество и надежность, которые давно стали синонимами этого бренда на рынке компьютерной периферии. Независимо от того, играете вы или работаете, эта мышь станет вашим верным помощником в любых задачах.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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