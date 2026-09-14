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Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White

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Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 1
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 2
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 3
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 4
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 5
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 6
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 7
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 8
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 1
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 2
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 3
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 4
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 5
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 6
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 7
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 8
  • Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727311
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White

Представляем вам игровую мышь Asus — идеальное сочетание технологий и стиля для настоящих геймеров. Эта мышь весит всего 79 граммов, что обеспечивает лёгкость и комфортное управление даже в длительных игровых сессиях. Благодаря поддержке сразу нескольких интерфейсов подключения — радиоканала, Bluetooth и USB Type-A — вы можете выбирать наиболее удобный для вас способ взаимодействия. Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 36000 dpi, эта мышь обеспечивает невероятную точность и оперативный отклик в любых играх. Белый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек и обеспечивает большую свободу действий. Мышь Asus предлагает пользователям максимальные удобства: она предназначена для ПК и подходит для хвата правой рукой. Возможность как проводного, так и беспроводного подключения с радиусом действия до 10 метров делает её универсальным выбором для любого геймера. Выбирая мышь Asus, вы получаете надёжного помощника в игровых баталиях и ежедневной работе за компьютером.

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам игровую мышь Asus — идеальное сочетание технологий и стиля для настоящих геймеров. Эта мышь весит всего 79 граммов, что обеспечивает лёгкость и комфортное управление даже в длительных игровых сессиях. Благодаря поддержке сразу нескольких интерфейсов подключения — радиоканала, Bluetooth и USB Type-A — вы можете выбирать наиболее удобный для вас способ взаимодействия. Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 36000 dpi, эта мышь обеспечивает невероятную точность и оперативный отклик в любых играх. Белый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек и обеспечивает большую свободу действий. Мышь Asus предлагает пользователям максимальные удобства: она предназначена для ПК и подходит для хвата правой рукой. Возможность как проводного, так и беспроводного подключения с радиусом действия до 10 метров делает её универсальным выбором для любого геймера. Выбирая мышь Asus, вы получаете надёжного помощника в игровых баталиях и ежедневной работе за компьютером.
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Отзывы


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