Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White
Представляем вам игровую мышь Asus — идеальное сочетание технологий и стиля для настоящих геймеров. Эта мышь весит всего 79 граммов, что обеспечивает лёгкость и комфортное управление даже в длительных игровых сессиях. Благодаря поддержке сразу нескольких интерфейсов подключения — радиоканала, Bluetooth и USB Type-A — вы можете выбирать наиболее удобный для вас способ взаимодействия. Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 36000 dpi, эта мышь обеспечивает невероятную точность и оперативный отклик в любых играх. Белый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек и обеспечивает большую свободу действий. Мышь Asus предлагает пользователям максимальные удобства: она предназначена для ПК и подходит для хвата правой рукой. Возможность как проводного, так и беспроводного подключения с радиусом действия до 10 метров делает её универсальным выбором для любого геймера. Выбирая мышь Asus, вы получаете надёжного помощника в игровых баталиях и ежедневной работе за компьютером.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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