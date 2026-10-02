Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10)
Благодаря эффектному дизайну мыши беспроводной/проводной ASUS ROG Keris Aimpoint, сочетающему белый цвет корпуса и RGB-подсветку, она будет отлично смотреться рядом с прочей периферией на компьютерном столе. Богатый функционал и 5-кнопочная конструкция позволят использовать устройство не только для повседневной работы за ПК, но и для прохождения игр. Возможность программирования кнопок облегчит гейминг, ведь одним нажатием кнопки можно активировать выполнение игровым персонажем целой последовательности действий. Мыши ASUS ROG Keris Aimpoint не потребуется коврик. Благодаря оптическому светодиодному сенсору ROG AimPoint она способна легко и быстро перемещаться по любой поверхности. Отдельные кнопки позволят выбрать предпочтительное разрешение датчика вплоть до максимального значения 36000 dpi. Благодаря продуманной форме мышь удобна для хвата правой рукой. Чтобы провод длиной 2 м не истирался о край стола, он облачен в тканевую оплетку.
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Теги товара: Asus rog
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: Asus rog
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