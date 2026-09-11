Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1
Мышь проводная Razer Deathadder V3 обладает эргономичной формой корпуса, благодаря которой ею будет комфортно пользоваться на даже при многочасовом прохождении игр без перерывов на отдых. Оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro с максимальным разрешением 30000 dpi позволит оценить молниеносную скорость отклик. Функция ассиметричного отрыва с 26 уровнями настройки высоты позволит индивидуально установить отрыв и приземление исходя из вашего стиля игры. Проводная мышь Razer Focus Pro поддерживает технологию интеллектуального отслеживания, благодаря которой будет поддерживаться постоянное расстояние отрыва на любой поверхности, на которой используется манипулятор.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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