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Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1

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Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 1
Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 2
Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 3
Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 1
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 2
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 3
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
4 850 руб.  9 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654370
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
128х68х44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1

Мышь проводная Razer Deathadder V3 обладает эргономичной формой корпуса, благодаря которой ею будет комфортно пользоваться на даже при многочасовом прохождении игр без перерывов на отдых. Оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro с максимальным разрешением 30000 dpi позволит оценить молниеносную скорость отклик. Функция ассиметричного отрыва с 26 уровнями настройки высоты позволит индивидуально установить отрыв и приземление исходя из вашего стиля игры. Проводная мышь Razer Focus Pro поддерживает технологию интеллектуального отслеживания, благодаря которой будет поддерживаться постоянное расстояние отрыва на любой поверхности, на которой используется манипулятор.

Отзывы о товаре Мышь Razer DeathAdder V3 Black RZ01-04640100-R3M1




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
128х68х44
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Razer Deathadder V3 обладает эргономичной формой корпуса, благодаря которой ею будет комфортно пользоваться на даже при многочасовом прохождении игр без перерывов на отдых. Оптический светодиодный сенсор Razer Focus Pro с максимальным разрешением 30000 dpi позволит оценить молниеносную скорость отклик. Функция ассиметричного отрыва с 26 уровнями настройки высоты позволит индивидуально установить отрыв и приземление исходя из вашего стиля игры. Проводная мышь Razer Focus Pro поддерживает технологию интеллектуального отслеживания, благодаря которой будет поддерживаться постоянное расстояние отрыва на любой поверхности, на которой используется манипулятор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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