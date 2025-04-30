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Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)

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Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 1
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 2
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 3
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 4
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 5
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 6
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 7
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 8
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 9
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 10
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 11
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 12
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 13
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 14
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 15
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 16
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 17
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 18
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 1
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 2
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 3
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 4
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 5
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 6
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 7
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 8
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 9
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 10
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 11
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 12
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 13
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 14
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 15
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 16
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 17
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 18
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
65x34.4x100.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)

Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.

Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)

Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышь! взяли в подарок, человек доволен, пользуется вовсю



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
65x34.4x100.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышь! взяли в подарок, человек доволен, пользуется вовсю


Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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