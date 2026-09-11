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Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00)

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Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 1
Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 2
Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 3
Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 4
Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 5
Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 1
  • Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 2
  • Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 3
  • Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 4
  • Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 5
  • Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576742
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00)

Мышь проводная ASUS ROG Gladius III может похвастаться наличием длинного 2-метрового кабеля, по всей поверхности которого предусмотрена тканевая оплетка, уберегающая его от появления повреждений. Никакого скольжения в руках и появления загрязнений – за повышенное удобство и комфорт во время эксплуатации аксессуара отвечает корпус из матового пластика черного цвета. С появлением мыши проводной ASUS ROG Gladius III вы насладитесь невероятной точностью при наведении курсора, ведь ее основу составил невероятно чувствительный светодиодный сенсор с максимальным разрешением 19000 dpi. Эта верная ассистентка предусматривает наличие колесика прокрутки, а также дополнительных клавиш, в том числе программируемых. Таким образом, не составит труда получить мгновенный доступ к тем или иным командам.

Отзывы о товаре Мышь Asus P514 ROG GLADIUS III (90MP0270-BMCA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Описание
Мышь проводная ASUS ROG Gladius III может похвастаться наличием длинного 2-метрового кабеля, по всей поверхности которого предусмотрена тканевая оплетка, уберегающая его от появления повреждений. Никакого скольжения в руках и появления загрязнений – за повышенное удобство и комфорт во время эксплуатации аксессуара отвечает корпус из матового пластика черного цвета. С появлением мыши проводной ASUS ROG Gladius III вы насладитесь невероятной точностью при наведении курсора, ведь ее основу составил невероятно чувствительный светодиодный сенсор с максимальным разрешением 19000 dpi. Эта верная ассистентка предусматривает наличие колесика прокрутки, а также дополнительных клавиш, в том числе программируемых. Таким образом, не составит труда получить мгновенный доступ к тем или иным командам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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