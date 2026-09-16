Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
Мышь Logitech — это превосходный выбор для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики. Эта беспроводная мышь подходит для использования как с ноутбуком, так и с любым другим устройством, поддерживающим подключение через радиоканал или Bluetooth. С одной стороны, её лёгкий вес, всего 86 граммов, обеспечивает комфорт при длительном использовании, с другой — её черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Одной из ключевых особенностей этой мыши является её оптический сенсор с разрешением до 25000 dpi, предлагающий высокую точность и мгновенную реакцию на ваши движения. Это делает её идеальным инструментом как для работы, так и для активных игровых сессий. Мышь разработана для удобного хвата как правой, так и левой рукой, обеспечивая эргономичное использование для всех пользователей. Бренд Logitech, известный своим качеством и инновациями в области компьютерной периферии, гарантирует долговечность и надёжность устройства. Эта беспроводная мышь станет незаменимым помощником в повседневной работе, обеспечивая свободу движения и стабильное соединение.
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
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