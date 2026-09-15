Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб.
В наличии
Код товара: 654387
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 730 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150
Описание товара Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
Представленная модель игровой мыши с современным оптическим сенсором обладает высокой чувствительностью и подойдёт для различных задач. Особенностью данной модели является отсоединяемый кабель с коннектором USB-A, выполненный в прочной оплетке, которая защищает его от повреждений. Максимальное разрешение сенсора 8500 DPI. Мышь оснащена 3 зонами RGB-подсветки. Мышь выполнена в эргономичном дизайне для правшей и оснащена 6 клавишами, ресурс до 60 миллионов кликов. Также стоит отметить защиту от пыли и влаги, а также легкий вес - всего 59 грамм.
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Представленная модель игровой мыши с современным оптическим сенсором обладает высокой чувствительностью и подойдёт для различных задач. Особенностью данной модели является отсоединяемый кабель с коннектором USB-A, выполненный в прочной оплетке, которая защищает его от повреждений. Максимальное разрешение сенсора 8500 DPI. Мышь оснащена 3 зонами RGB-подсветки. Мышь выполнена в эргономичном дизайне для правшей и оснащена 6 клавишами, ресурс до 60 миллионов кликов. Также стоит отметить защиту от пыли и влаги, а также легкий вес - всего 59 грамм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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