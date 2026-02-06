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Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673

10 Отзывы
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Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 1
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 2
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 3
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 4
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 5
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 6
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 7
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 1
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 2
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 3
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 4
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 5
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 6
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 7
  • Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673
7 070 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
130х67х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х7
Вес, кг.
1.56

Описание товара Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673

Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED готова порадовать требовательного геймера полным набором функций, которые понадобятся ему для сокрушительных побед в многочисленных виртуальных баталиях. Модель использует технологию беспроводной связи LightSpeed, благодаря которой время отклика не превышает 1 мс. С этим устройством вам гарантирована высокая скорость реакций и точность. Украшенная логотипом производителя мышь оформлена в черном цвете, а ее внешний вид дополнен RGB-подсветкой. В оснащении представленной модели присутствуют 8 кнопок. За счет эргономичной формы корпуса манипулятором комфортно пользоваться как правой, так и левой рукой. Беспроводная мышь Logitech G903 LIGHTSPEED оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO, максимальное разрешение которого достигает впечатляющих 25600 dpi. Полная свобода действий в процессе прохождения игр обеспечивается беспроводным способом подключения. Устройство оснащено аккумулятором, который подарит до 140 часов непрерывной работы устройства.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
5258052 к.

Достоинства:


Комментарий:
отличная,оригинальная мышь! один минус,долго ехала с Китая.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Леонид Р.

Достоинства:


Комментарий:
удобно лежит в руке , после прошлой , от комплекта (мыш , клава) небо и земля
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Плохая упаковка товара. Мышка чудом пришла не побитой. Опасно так заказывать. Мышка в целом работает хорошо, цвет черный, не шоколадный
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла новая, упаковка целая, в работе без нареканий. Фирменный софт сразу увидел, настройки все работают. Экономия 1500 по сравнению с ценой в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
угол упаковки слегка был примят некритично, приехала на 9 дней раньше, мышка новая, программа сразу распознала ее. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Василий М.

Достоинства:


Комментарий:
инерционное колесико и кнопка временного снижения DPI для работы, ну и все остальное для игр, это просто имба
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро всё работает с подключением проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, очень понравилась, очень удобно лежит в руке! То что хотел
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка была почти месяц, товаром доволен. Мышка работает норм
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе мышка хорошая. не привычно высокая, но я думаю это это из-за того, что я никогда нормальными мышками не пользовался. Жаль конечно, что на линукс софта нет для настройки, но настройки кнопок по умолчанию в принципе устраивают. Дополняю отзыв. На линуксе для настройки мыши можно использовать piper, работает очень хорошо. Solaar у меня не смог...



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
130х67х40
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED готова порадовать требовательного геймера полным набором функций, которые понадобятся ему для сокрушительных побед в многочисленных виртуальных баталиях. Модель использует технологию беспроводной связи LightSpeed, благодаря которой время отклика не превышает 1 мс. С этим устройством вам гарантирована высокая скорость реакций и точность. Украшенная логотипом производителя мышь оформлена в черном цвете, а ее внешний вид дополнен RGB-подсветкой. В оснащении представленной модели присутствуют 8 кнопок. За счет эргономичной формы корпуса манипулятором комфортно пользоваться как правой, так и левой рукой. Беспроводная мышь Logitech G903 LIGHTSPEED оснащена оптическим светодиодным сенсором HERO, максимальное разрешение которого достигает впечатляющих 25600 dpi. Полная свобода действий в процессе прохождения игр обеспечивается беспроводным способом подключения. Устройство оснащено аккумулятором, который подарит до 140 часов непрерывной работы устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
5258052 к.

Достоинства:


Комментарий:
отличная,оригинальная мышь! один минус,долго ехала с Китая.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Леонид Р.

Достоинства:


Комментарий:
удобно лежит в руке , после прошлой , от комплекта (мыш , клава) небо и земля
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Плохая упаковка товара. Мышка чудом пришла не побитой. Опасно так заказывать. Мышка в целом работает хорошо, цвет черный, не шоколадный
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла новая, упаковка целая, в работе без нареканий. Фирменный софт сразу увидел, настройки все работают. Экономия 1500 по сравнению с ценой в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
угол упаковки слегка был примят некритично, приехала на 9 дней раньше, мышка новая, программа сразу распознала ее. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Василий М.

Достоинства:


Комментарий:
инерционное колесико и кнопка временного снижения DPI для работы, ну и все остальное для игр, это просто имба
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро всё работает с подключением проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, очень понравилась, очень удобно лежит в руке! То что хотел
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка была почти месяц, товаром доволен. Мышка работает норм
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе мышка хорошая. не привычно высокая, но я думаю это это из-за того, что я никогда нормальными мышками не пользовался. Жаль конечно, что на линукс софта нет для настройки, но настройки кнопок по умолчанию в принципе устраивают. Дополняю отзыв. На линуксе для настройки мыши можно использовать piper, работает очень хорошо. Solaar у меня не смог...


Мышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Black 910-005673 - по цене 7070 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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