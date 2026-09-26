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Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)

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Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 1
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 2
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 3
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 4
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 5
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 6
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 7
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 1
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 2
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 3
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 4
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 5
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 6
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 7
  • Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)
6 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
63.5x40x125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
350

Описание товара Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)

Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT [910-005884] – игровая модель, отличающаяся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного сенсора. Высочайшая точность позиционирования курсора, обеспечиваемая датчиком HERO 25K, помогает эффективно противодействовать виртуальным и реальным противникам в динамичных видеоиграх. Преимуществом модели также является способность выдерживать существенное (до 40 G) ускорение. Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT [910-005884] оснащена 5 кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, необходимой для сохранения настроек. Манипулятор подключается к компьютеру с использованием помехоустойчивого радиоканала. Миниатюрный ресивер устанавливается в порт USB типа A. Источник питания мыши – встроенный аккумулятор. Устройство рассчитано на автономную работу в течение времени, достигающего 70 ч. Симметричность корпуса мыши делает удобным хват как правой, так и левой рукой. Устройство очень легкое: его масса равна лишь 63 г. Преимуществом мыши также является компактность.

Отзывы о товаре Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
63.5x40x125
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT [910-005884] – игровая модель, отличающаяся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного сенсора. Высочайшая точность позиционирования курсора, обеспечиваемая датчиком HERO 25K, помогает эффективно противодействовать виртуальным и реальным противникам в динамичных видеоиграх. Преимуществом модели также является способность выдерживать существенное (до 40 G) ускорение. Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT [910-005884] оснащена 5 кнопками. Устройство располагает встроенной памятью, необходимой для сохранения настроек. Манипулятор подключается к компьютеру с использованием помехоустойчивого радиоканала. Миниатюрный ресивер устанавливается в порт USB типа A. Источник питания мыши – встроенный аккумулятор. Устройство рассчитано на автономную работу в течение времени, достигающего 70 ч. Симметричность корпуса мыши делает удобным хват как правой, так и левой рукой. Устройство очень легкое: его масса равна лишь 63 г. Преимуществом мыши также является компактность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884) - по цене 6910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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