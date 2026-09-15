Мышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб.
В наличии
Код товара: 648745
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x106
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
Мышь Logitech G705 Wireless White (910-006368) имеет регулировку DPI, что позволяет настроить разрешение чувствительного сенсора в зависимости от решаемой задачи, личных предпочтений. Устройство можно подключить к компьютеру, ноутбуку с помощью беспроводного Bluetooth-соединения или USB-ресивера. Шесть программируемых кнопок позволяют задать определенные макросы для быстрого выполнения действий в игре или при работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x106
Страна производитель
Китай
Мышь Logitech G705 Wireless White (910-006368) имеет регулировку DPI, что позволяет настроить разрешение чувствительного сенсора в зависимости от решаемой задачи, личных предпочтений. Устройство можно подключить к компьютеру, ноутбуку с помощью беспроводного Bluetooth-соединения или USB-ресивера. Шесть программируемых кнопок позволяют задать определенные макросы для быстрого выполнения действий в игре или при работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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