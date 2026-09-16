Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)
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Характеристики
Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)
Представляем вам универсальную игровую мышь от бренда Razer, которая сочетает в себе высокий уровень производительности и стильный дизайн, выполненный в классическом черном цвете. Эта мышь отлично подойдет как для геймеров, так и для повседневной работы. Характеристики мыши впечатляют: она оснащена оптическим сенсором с разрешением 30000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и скорость отклика. Мышь поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, используя радиоканал или USB Type-C интерфейс. Длина провода составляет 1.8 метра, а радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что дарит вам свободу передвижения без каких-либо ограничений. Эргономичный дизайн делает эту мышь идеальной для хвата правой рукой, позволяя комфортно проводить долгие часы за игрой или работой. Несмотря на обширный функционал, её вес составляет всего 63 грамма, что способствует быстрой и легкой манёвренности. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, благодаря чему вам больше не нужно беспокоиться о частой покупке батареек. Однако стоит отметить, что данная модель не имеет бесшумных кнопок, что может быть важным для некоторых пользователей. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для различных задач, будь то захватывающие игровые сессии или рабочие проекты.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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