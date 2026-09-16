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Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)

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Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 1
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 2
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 3
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 1
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 2
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 3
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)

Представляем вам универсальную игровую мышь от бренда Razer, которая сочетает в себе высокий уровень производительности и стильный дизайн, выполненный в классическом черном цвете. Эта мышь отлично подойдет как для геймеров, так и для повседневной работы. Характеристики мыши впечатляют: она оснащена оптическим сенсором с разрешением 30000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и скорость отклика. Мышь поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, используя радиоканал или USB Type-C интерфейс. Длина провода составляет 1.8 метра, а радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что дарит вам свободу передвижения без каких-либо ограничений. Эргономичный дизайн делает эту мышь идеальной для хвата правой рукой, позволяя комфортно проводить долгие часы за игрой или работой. Несмотря на обширный функционал, её вес составляет всего 63 грамма, что способствует быстрой и легкой манёвренности. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, благодаря чему вам больше не нужно беспокоиться о частой покупке батареек. Однако стоит отметить, что данная модель не имеет бесшумных кнопок, что может быть важным для некоторых пользователей. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для различных задач, будь то захватывающие игровые сессии или рабочие проекты.

Отзывы о товаре Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам универсальную игровую мышь от бренда Razer, которая сочетает в себе высокий уровень производительности и стильный дизайн, выполненный в классическом черном цвете. Эта мышь отлично подойдет как для геймеров, так и для повседневной работы. Характеристики мыши впечатляют: она оснащена оптическим сенсором с разрешением 30000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и скорость отклика. Мышь поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, используя радиоканал или USB Type-C интерфейс. Длина провода составляет 1.8 метра, а радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что дарит вам свободу передвижения без каких-либо ограничений. Эргономичный дизайн делает эту мышь идеальной для хвата правой рукой, позволяя комфортно проводить долгие часы за игрой или работой. Несмотря на обширный функционал, её вес составляет всего 63 грамма, что способствует быстрой и легкой манёвренности. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, благодаря чему вам больше не нужно беспокоиться о частой покупке батареек. Однако стоит отметить, что данная модель не имеет бесшумных кнопок, что может быть важным для некоторых пользователей. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для различных задач, будь то захватывающие игровые сессии или рабочие проекты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1) - стоимость товара 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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