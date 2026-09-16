Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech — идеальное сочетание стиля, функциональности и передовых технологий. Эта черная беспроводная мышь предназначена для правой руки и отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт даже при длительной работе. Снабженная встроенным аккумулятором, мышь избавляет вас от необходимости часто заменять батарейки. Подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать устройство с различными устройствами на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, подходя как для рабочих задач, так и для развлечений. Весом всего 135 г, мышь Logitech достаточно легкая, чтобы её было удобно переносить и использовать в любых условиях. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, её четкий отклик и долговечность гарантируют длительное и надежное использование. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для ежедневного использования.
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Теги товара: Вертикальные, для дизайнеров
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Теги товара: Вертикальные, для дизайнеров
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