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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960)
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT приковывает взгляды сочной розовой расцветкой корпуса. Однако, помимо необычного дизайна, эта модель может похвастаться высокой чувствительностью, удобным хватом и расширенным функционалом, в результате чего она отлично подойдет для решения любых задач за компьютером, а также для прохождения игр. Манипулятор в процессе своего создания был доведен до совершенства благодаря участию профессиональных киберспортсменов в его разработке. Тефлоновое покрытие ножек позволяет мыши безупречно скользить по любому покрытию. За счет облегченного аккумулятора вес манипулятора не превышает 63 г. Беспроводная мышь Logitech PRO X SUPERLIGHT быстро синхронизируется с компьютером после того, как вы подключите в его USB-порт комплектный ресивер. При этом операционная система не потребует от пользователя установки специализированного софта и сразу распознает устройство как манипулятор. Емкости источника питания модели хватает на 70 часов непрерывной работы. Симметричная форма корпуса, изготовленного из немаркого матового пластика, способствует комфорту при хвате как правой, так и левой рукой.
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT приковывает взгляды сочной розовой расцветкой корпуса. Однако, помимо необычного дизайна, эта модель может похвастаться высокой чувствительностью, удобным хватом и расширенным функционалом, в результате чего она отлично подойдет для решения любых задач за компьютером, а также для прохождения игр. Манипулятор в процессе своего создания был доведен до совершенства благодаря участию профессиональных киберспортсменов в его разработке. Тефлоновое покрытие ножек позволяет мыши безупречно скользить по любому покрытию. За счет облегченного аккумулятора вес манипулятора не превышает 63 г. Беспроводная мышь Logitech PRO X SUPERLIGHT быстро синхронизируется с компьютером после того, как вы подключите в его USB-порт комплектный ресивер. При этом операционная система не потребует от пользователя установки специализированного софта и сразу распознает устройство как манипулятор. Емкости источника питания модели хватает на 70 часов непрерывной работы. Симметричная форма корпуса, изготовленного из немаркого матового пластика, способствует комфорту при хвате как правой, так и левой рукой.
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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