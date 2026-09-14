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Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357)

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Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 1
Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 2
Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 3
Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 4
Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 1
  • Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 2
  • Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 3
  • Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 4
  • Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727448
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
43.9x125.8x67.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
60

Описание товара Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357)

Мышь беспроводная Logitech G PRO X Superlight 2 Dex – игровая модель, отличающаяся значительным (44000 dpi) разрешением оптического светодиодного сенсора. Высочайшая точность позиционирования курсора, обеспечиваемая датчиком HERO 2, помогает эффективно противодействовать виртуальным и реальным противникам в динамичных видеоиграх. Преимуществом модели также является способность выдерживать существенное (до 88 G) ускорение.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
43.9x125.8x67.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G PRO X Superlight 2 Dex – игровая модель, отличающаяся значительным (44000 dpi) разрешением оптического светодиодного сенсора. Высочайшая точность позиционирования курсора, обеспечиваемая датчиком HERO 2, помогает эффективно противодействовать виртуальным и реальным противникам в динамичных видеоиграх. Преимуществом модели также является способность выдерживать существенное (до 88 G) ускорение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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