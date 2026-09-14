Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727448
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
43.9x125.8x67.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
60
Описание товара Мышь Logitech G PRO Х Superlight 2 DEX Black (910-007357)
Мышь беспроводная Logitech G PRO X Superlight 2 Dex – игровая модель, отличающаяся значительным (44000 dpi) разрешением оптического светодиодного сенсора. Высочайшая точность позиционирования курсора, обеспечиваемая датчиком HERO 2, помогает эффективно противодействовать виртуальным и реальным противникам в динамичных видеоиграх. Преимуществом модели также является способность выдерживать существенное (до 88 G) ускорение.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
44000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
43.9x125.8x67.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech G PRO X Superlight 2 Dex – игровая модель, отличающаяся значительным (44000 dpi) разрешением оптического светодиодного сенсора. Высочайшая точность позиционирования курсора, обеспечиваемая датчиком HERO 2, помогает эффективно противодействовать виртуальным и реальным противникам в динамичных видеоиграх. Преимуществом модели также является способность выдерживать существенное (до 88 G) ускорение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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