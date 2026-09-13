Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black
Мышь Asus P722 ROG Keris II Origin — это игровой манипулятор, созданный для требовательных киберспортсменов и энтузиастов. Модель сочетает в себе ультралегкий дизайн, высочайшую точность и передовые беспроводные технологии, обеспечивая абсолютное превосходство в динамичных баталиях. Эргономичная форма, разработанная специально для правой руки, гарантирует комфорт и полный контроль даже в самых длительных игровых сессиях. Высочайшая точность и отзывчивость В основе мыши — современный оптический светодиодный сенсор с разрешением до 42000 dpi. Такой запас точности позволяет настроить отклик под любую игровую ситуацию, от снайперских дуэлей до масштабных сражений. Мышь стабильно работает на любой поверхности, а благодаря технологии радиоканала или подключению по Bluetooth обеспечивает сверхбыструю и бесперебойную передачу данных без задержек. Эргономика и надежность Продуманная облегченная конструкция весом всего 65 г снижает усталость руки и способствует большей маневренности. Ключевые элементы мыши, такие как клавиши «вперед/назад» и колесо прокрутки, являются полностью программируемыми, предоставляя игроку полную свободу настройки управления. Физические кнопки обладают ресурсом в 100 миллионов нажатий, что гарантирует долговечность и тактильную отзывчивость каждого клика. Продвинутая функциональность Модель оснащена яркой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид устройства. Для максимального удобства перемещения используются тефлоновые ножки, обеспечивающие плавное скольжение. Мышь поддерживает работу на одной зарядке до 113 часов и оснащена кабелем Type-C длиной 2 ма для одновременной подзарядки и использования в проводном режиме. Совместимость с Windows делает настройку простой и интуитивно понятной.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, Asus rog
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